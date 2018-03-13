Спорт

«Псков-747» провел «двусторонку», в которой было забито 9 мячей

«Псков-747» продолжает подготовку к весенней части сезона ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Псковский футбольный клуб на родном стадионе провел двусторонний матч.

Тренерский штаб разделил футболистов на две команды – на так называемых «красных» и «зеленых». Со счетом 9:0 победили первые. Пять раз отличился Антон Шишаев, три мяча забил Николай Шиков и еще один гол на счету Руслана Суродина.

Напомним, что первый официальный матч 2018 года «Псков-747» проведет дома 7 апреля против московской «Казанки» рвущейся в ФНЛ.