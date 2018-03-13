Спорт

ХК «Псков» завоевал путевку в Сочи

Хоккеисты «Пскова» решили не откладывать в долгий ящик вопрос об обладателе заветной путевки в Сочи - одержали победу (5:2) над «Евро-Керамикой» и во втором матче финальной серии до двух побед, и тем самым стали победителями отборочного этапа Ночной Хоккейной Лиги в Псковской области. В первом матче ХК «Псков» выиграл со счетом 3:0.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, серебряные медали текущего сезона завоевал дебютант ХК «Евро-Керамика», а бронзовые - ХК «Плесков».

«Лучшим бомбардиром» сезона стал Игорь Константинов (Псков), «Лучшим вратарем» был признан Александр Соколов (Евро-Керамика); победителем в номинации «лучший защитник» стал Владимир Шмелев (Плесков), а в номинации «лучший нападающий» - Юрий Воронков (Евро-Керамика). Большего всего голов в сезоне-2017/18 забил игрок «Медведей» Дмитрий Курносов, тем самым став «лучшим снайпером», кроме того «лучшим ассистентом» стал капитан ХК «Псков» Андрей Афанасьев.

Отметим, финальные соревнования седьмого сезона Ночной хоккейной лиги пройдут в Сочи с 2 по 10 мая 2018 года на ледовых площадках в Сочи, гала-матч Финала состоится 10 мая в котором традиционно принимает участие Владимир Путин.