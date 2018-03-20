Спорт

Более 100 школьников вышли на старт соревнований Великолукского района по лыжным гонкам

На лыжной базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в деревне Сенчиты состоялись районные соревнования по лыжным гонкам в зачет районной спартакиады учащихся общеобразовательных школ района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, в данных соревнованиях приняли участие команды Переслегинской гимназии, Пореченской, Булынинской, Лычевской, Ивановской, Першинской школ.

В этом году на старт вышли более 100 школьников. Спортсмены соревновались в четырех возрастных группах: 2000–2001, 2002–2003, 2004–2005, 2006–2007 и 2008 г. р. и моложе. Самые маленькие участники прошли дистанцию в один километр. Средняя и старшая возрастные группы преодолели дистанции в пять, три и два километра.

Мероприятие проводилось с целью выявления сильнейших лыжников района, укрепления здоровья обучающихся, формирования сборной команды района для участия в областной Спартакиаде школьников и чемпионате Псковской области.

В общем зачете среди средних общеобразовательных учреждений района лидировала команда МОУ «Переслегинская гимназия», на втором месте - МОУ «Булынинская СШ», на третьем месте - команда МОУ «Лычевская СШ». В общем зачете среди основных общеобразовательных учреждений района лидировала команда Борковской школы - филиала, на втором месте - команда Демидовской школы - филиала, на третьем месте - команда Кировской школы - филиала.

Несмотря на все трудности и усталость, спортсмены не потеряли бодрости духа и стремления к победе, отметили организаторы.