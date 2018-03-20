Спорт

В Пскове стартует регистрация на городскую корпоративную футбольную лигу среди предприятий

В Пскове стартует регистрация на городскую корпоративную футбольную лигу среди предприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной общественной организации «Федерация компьютерного спорта Псковской области», мероприятие проводится совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Регистрация не турниры проходит здесь>>>

Время тайма составляет 8 минут, приставка - PS4. Возраст игроков - от 18 лет.



Место проведения - Центр «Без предела». Записаться на турниры можно до 31 марта.