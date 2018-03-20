Спорт

Псковские росгвардейцы одержали победу в межведомственных соревнованиях по гиревому спорту

В Пскове в рамках Спартакиады на первенство Псковской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», состоялись соревнования по гиревому спорту. В них приняли участия девять команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, спортсменам, разделенным на 6 весовых категорий, предстояло выполнить два упражнения с 24-килограммовой гирей: толчок двумя руками и рывок одной рукой.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда отдела Росгвардии по Псковской области.

Победителям и призерам вручены почетные кубки и грамоты.