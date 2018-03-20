Спорт

Спортсмены из Псковской области стали победителями чемпионата СЗФО по спортивной аэробике

В Калининграде завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике, в соревнованиях приняли участи сильнейшие спортсмены Ленинградской, Псковской, Архангельской областей и Республики Карелия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, Дарья Григорьева, Екатерина Карпинская, Карина Рябова, Андрей Мигров, Карина Игнатенкова и Александр Федоров, спортсмены МБУ ДО ДЮСШ №1, участвовали в данных соревнованиях в составе сборной команды Псковской области.

В общекомандном зачете в категории 15-17 лет наши спортсмены заняли первое место.

Чемпионом СЗФО в индивидуальных выступлениях стал Андрей Мигров. Вместе с Дарьей Григорьевой он победил и в номинации «смешанные пары».

Дарья Григорьева в индивидуальных выступлениях заняла второе место.

В номинации «Тройки» Карина Рябова, Дарья Григорьева и Екатерина Карпинская стали третьими.

В категории 18+ в индивидуальных выступлениях Александр Федоров стал вторым.

Смешанная пара (Карина Игнатенкова и Александр Федоров) заняла второе место. Их результат совместно с другими выступлениями спортсменов сборной команды Псковской области принес в этой категории первое место.

Кроме того, в рамках чемпионата прошли соревнования «Янтарные Ласточки», в которых приняли участие юные спортсмены МБУ ДО ДЮСШ № 1 (тр. Е. Груздева). Они впервые участвовали в соревнованиях такого уровня. Эмиля Быкова в категории девочек 2011 года рождения заняла первое место.