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Спорт

Михаил Ведерников договорился с правительством РФ о выделении средств на «Машиностроитель» и Центр велосипедистов

22.03.2018 14:19|ПсковКомментариев: 9

Вопросы развития физической культуры и спорта на территории Псковской области обсудили врио губернатора региона Михаил Ведерников и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Двусторонняя рабочая встреча состоялась в четверг, 22 марта, в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Основной темой встречи стала реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Предполагается, что это будет основная площадка проведения мероприятий Ганзы-2019, и чтобы привести ее в порядок требуется 750 млн рублей.

Михаил Ведерников обратил внимание, что активное содействие в решении этого вопроса оказывает сенатор от Псковской области, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, в марте этого года регион направил обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и министра спорта Павла Колобкова с просьбой рассмотреть возможность выделения средств из резервного фонда правительства РФ в этом году. Виталий Мутко сообщил, что заявка Псковской области будет поддержана, сейчас главная задача областных властей - оперативно подготовить проект реконструкции городского стадиона.

Также вице-премьер в ответ на обращение Михаила Ведерникова пообещал поддержку в вопросе строительства Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках, который по вине недобросовестного подрядчика не был закончен в срок. Из резервного фонда правительства РФ регион получит средства в размере 50 млн рублей для завершения всех работ. Со своей стороны врио губернатора Михаил Ведерников гарантировал Виталию Мутко, что возьмет реализацию проекта на личный контроль, и до конца года Центр будет готов.

В рамках встречи Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили перечень видов спорта, которые в будущем могут стать базовыми для региона. В соответствии с достигнутыми договоренностями Псковская область подготовит и примет перспективную программу развития спорта, что позволит рассчитывать на федеральное софинансирование в этом вопросе уже в следующем году.

Кроме того, врио губернатора Михаил Ведерников проинформировал вице-премьера о строящихся при поддержке федерального центра спортивных сооружениях и рассказал о своем намерении развивать в Псковской области площадки, в том числе для занятий любительскими видами спорта, например, воркаутом. Эта инициатива руководителя региона также получила одобрение.

Источник: Псковская Лента Новостей
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