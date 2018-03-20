Спорт

Псковички завоевали золото на Первенстве СЗФО по аэробике

Псковичи вернулись с Первенства Северо-Западного федерального округа по аэробике, которое проходило с 17 по 19 марта в Калининграде, с золотыми медалями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, всего в состязании приняли участие 550 человек из разных регионов России: Ленинградской, Калининградской, Архангельской областей и республики Карелия. Псковскую область представляли спортсмены из Пскова и Великих Лук.

В общекомандном зачете в категории 15-17 лет псковские спортсмены заняли первое место. Среди ребят в возрасте 12-14 лет - 2 место.Чемпионами СЗФО в индивидуальных выступлениях среди девочек (2009-2007гр) стала Ольга Асланян (тренер С.С. Блохин).

В групповых состязаниях среди спортсменов 2009-2007 годов рождения 1 место заняли Ольга Асланян, Анастасия Виноградова, София Будник, Анна Булкина и Карина Смирнова.На высшую ступень пьедестала почета поднялись псковички, выступившие в танцевальной гимнастике 12-14 лет: Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Александра Петрова, Анна Мосолова. В гимнастической платформе среди команд девушек 12-14 лет 1 место привезли из Калининграда в Псков Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Александра Петрова, Анна Мосолова, Надежда Шмыгалина, Нурджан Аббаслы.

Сразу в двух видах - «танцевальная гимнастика» и «гимнастическая платформа» девушки 2009-2007гр. взяли золото командой, состоящей из Ольги Асланян, Анастасии Виноградовой, Софии Будник, Анны Булкиной, Катерины Смирновой и Дорофины Малешиной.

Также по обоим направлениям медали первой категории привезли спортсменки 15-17 лет: Анастасия Кушкова, Доминика Пивоварова, Александра Гребейникова, Маргарита Петрова, Алена Нарежная, Мария Цуканова. Помимо этого псковичи были удостоены 2-х и 3-х мест Первенства Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике.