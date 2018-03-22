Спорт

Великолучанин Станислав Исаев стал главным арбитром финального матча IV турнира МРО «Северо-Запад»

22 марта в Санкт-Петербурге в ДСИ «Зенит» завершился IV турнир МРО «Северо-Запад» среди 8 молодежных команд. Финальный матч СШОР «Зенит» – СШ-2 ВО «Звезда», завершившийся крупной победой зенитовцев – 4:0, обслуживала бригада арбитров во главе с великолучанином Станиславом Исаевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба «Луки-Энергия», главный арбитр в этом поединке дважды вынес предупреждения победителям, и один раз – побежденным.



Четырьмя днями ранее Станислав Исаев отработал на турнире в полуфинальном матче, в котором будущий победитель встречался с питерскими динамовцами и соперники в основное время не смогли выявить победителя, а пенальти результативнее пробили зенитовцы – 3:2.

Накануне турнира Исаев прошел сборы по подготовке к возобновлению матчей первенства России, успешно сдав нормативы.