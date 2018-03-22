Спорт

Пять детских команд представят Великие Луки на футбольном турнире в Гомеле

В белорусском городе Гомель с 23 марта по 1 апреля включительно пройдет детский футбольный турнир «GOMEL CUP – 2018/весна». В соревнованиях примут участие команды мальчиков 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рождения. Игры будут проходить на стадионах «СДЮШОР-8» и ФК «Гомель» на полях с синтетическим покрытием. Самые юные футболисты будут проводить свои игры в манеже.

Город Великие Луки на этом турнире в белорусском Гомеле будут представлять 5 детских команд СШ «Экспресс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортшколы.

2006 г.р. – тренер Иван Примак, 2008 г.р. – тренер Егор Жуков, 2010 г.р. – Роман Петров и две команды 2011 г.р. – Сергей Грабаздин. Первой уезжает на турнир команда мальчиков 2008 года рождения с Егором Жуковым. В составе команды: вратарь Максим Манеко, капитан Михаил Беляков, Владимир Белоус, Даниил Даргис, Николай Загорский, Илья Кодь, Василий Корниевский, Андрей Ксенофонтов, Иван Логунов, Илья Медведев, Матвей Можаров, Степан Пискунов, Захар Федоров, Федор Федоров, Артем Фролов.