Спорт

Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Бразилии

Сборная России по футболу в пятницу, 23 марта, проведет товарищеский матч против команды Бразилии.

Встреча в «Лужниках» начнется в 19.00. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

По сообщениям СМИ, пятикратные чемпионы мира приехали в Москву в своем сильнейшем составе, за исключением травмированного нападающего Неймара.

У россиян травмированы Александр Кокорин, Георгий Джикия, Виктор Васин, Дмитрий Тарасов и Марио Фернандес.

Напомним, обе команды продолжают подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России в июне-июле этого года.

Встреча с бразильцами — одна из четырех оставшихся у россиян перед стартом ЧМ-2018. Также подопечные главного тренера Станислава Черчесова сыграют с Францией (27 марта), Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).