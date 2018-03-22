Спорт

Псковички вернулись с чемпионата России по боксу

Спортсменки Центра спортивной подготовки Псковской области Карина Иванова и Татьяна Козырева, подопечные тренера Алексея Орлова, вернулись с чемпионата России среди женщин в Улан-Удэ (Бурятия), где показали хорошие результаты на ринге, однако в итоговой классификации остались за пределами призовых троек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Так Карина Иванова, одержав победу в первом поединке против мастера спорта международного класса, уступила во втором бою будущей финалистке своей категории. В итоге ей покорился только 8-й результат.

Татьяна Козырева в Улан-Удэ в первом бою боксировала с местной спортсменкой. По мнению тренера, Козырева выступила в ринге лучше, однако судьи присудили победу ее сопернице.

Следующим турниром для девушек будет турнир класса «А» в Магадане.

Воспитанники Вадима Голика Глеб Голик и Элми Зиядзаде между тем выступили на чемпионате России среди студентов в Калмыкии, где обоим не хватило совсем немного для того, чтобы войти в призы - и Глеб, и Элми стали четвертыми.