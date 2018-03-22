Спорт

«Псков-747» в субботу встретится с «Динамо-СПб-2»

В субботу, 24 марта, футбольный клуб «Псков-747» проведет свой третий контрольный матч в рамках подготовки к весенней части первенства России среди команд клубов ПФЛ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, игра со второй командой петербургского «Динамо» состоится в Северной столице на искусственном поле стадиона «Нова арена» и начнется в 14:00.

Напомним, 2 марта соперники уже встречались, и тогда матч завершился победой псковичей со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Кирилл Турчин и Антон Шишаев.