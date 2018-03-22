Спорт

Великолукский студент завоевал бронзу на чемпионате мира по паравелоспорту

Студент Великолукской академии физической культуры и спорта Арслан Гильмутдинов завоевал бронзу в первый день чемпионата мира по паравелоспорту на треке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

22 марта на велодроме Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал чемпионат мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Турнир проходит с участием спортсменов из более 30 стран мира.

23 марта в первый день чемпионата мира по велоспорту студент третьего курса ВЛГАФК, представитель Удмуртской Республики Арслан Гильмутдинов завоевал бронзовую медаль.

Российский спортсмен, выступающий в классе С2, в индивидуальной гонке-преследовании на дистанции 3 км показал время 3:49.618, став третьим по итогу заезда. Его отставание от лидера гонки составило чуть более 5 секунд. Золотую медаль завоевал представитель Канады, серебряную – представитель Китая.