Спорт

Псковский боксер Артур Акавов отправил в нокаут венесуэльца на «Битве под Нарвой». ВИДЕО

Псковский боксер Артур Акавов нокаутом победил венесуэльца Жана Карлоса Прада на международном турнире «Битва под Нарвой». Соответствующая видеозапись опубликована на Youtube-канале ESN TV.

Бой состоялся сегодня вечером. Пскович отправил соперника в нокаут на первой же минуте.

Пскович бьется на первых минутах видео

Традиционный международный турнир «Битва под Нарвой» проводят спортивный клуб «All Stars» совместно с федерацией профессионального бокса Эстонии. В нем принимают участие самые известные бойцы Эстонии, России, Казахстана, Узбекистана, Канады и Швеции.