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Спорт

Россиянин Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира по биатлону

25.03.2018 16:20|ПсковКомментариев: 0

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира, пишет ТАСС.

В активе 30-летнего спортсмена 697 очков. Победителем общего зачета стал француз Мартен Фуркад (1116), второе место у норвежца Йоханнеса Бё (1027).

В нынешнем сезоне Кубка мира Шипулин одержал победу в спринте и стал третьим в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти. Также он занял третье место в гонке преследования на этапе в Анси (Франция) и в гонке преследования на этапе в Антхольце (Италия).

Также Шипулин бежал на последнем этапе в составе сборной в эстафетных гонках на этапах в Рупольдинге (Германия) и в Холменколлене (Норвегия), где российская команда была третьей.

В прошлом сезоне Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 918 очков.

Теги: #биатлон
Источник: Псковская Лента Новостей
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