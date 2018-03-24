Спорт

В Псковской области завершился региональный этап всероссийских соревнований «Белая ладья-2018»

В Псковской области завершились самые массовые региональные школьные соревнования по шахматам, входящие во всероссийские соревнования среди команд образовательных организаций, «Белая Ладья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации шахмат, два дня упорной и увлекательной борьбы продемонстрировали учащиеся 22-х школьных команд из районов области и двух городов Пскова и Великих Лук, которые приехали в областную столицу на региональный этап одних из самых престижных шахматных соревнований.

Правда, из-за гриппа несколько школьных коллективов вынуждены были отказаться от поездки в Псков, где размещение и питание участников соревнований взяли на себя областные власти.

В первый день на торжественном открытии перед участниками соревнований с концертной программой выступили лучшие представители художественной самодеятельности, лауреаты областных и всероссийских конкурсов, Псковского кооперативного техникума, где проходили командные состязания. После первого дня соревнований лидерство захватила команда Псковского педагогического комплекса, которая в решающем матче в 5-ом туре разгромила со счетом 4:0 своих сверстников из лицея № 11 г. Великие Луки.

В 6 туре отчаянную попытку догнать лидера предприняли сразу пять школьных команд, но, убедительно переиграв своих земляков из команды Псковской инженерно-лингвистической гимназии со счетом 3:1, команда ППК стала недосягаемой для преследователей, досрочно завоевав первое место в турнире.

Отчаянная борьба в заключительном 7 туре завязалась за другие призовые места между школьными командами: лицея № 11 г. Великие Луки, Пыталовской средней школы, Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Стремуткинской средней школы Псковского района, а также Красногородской средней школы и средней школы № 23 с углубленным изучением английского языка г. Пскова.

В результате победы в 7 туре команды лицея №11 г. Великие Луки над командой Красногородской средней школы со счетом 2½ на 1½ очка, великолукские школьники завоевали серебряные награды турнира. Команда средней школы №23 с углубленным изучением английского языка г. Пскова, переиграв своих соперников из Печорской гимназии 4:0, завоевала бронзовые медали в соревнований, поскольку матч между командами Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Пыталовской средней школы завершился вничью 2:2.

На торжественном закрытии соревнований президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов передал поздравления от врио губернатора области Михаила Ведерникова всем юным участникам турнира и представителям команд, кто два дня не только сопровождал свои команды, но и активно их поддерживал, а также вручил кубки, грамоты и медали победителям и призерам областных соревнований «Белая Ладья». Глава областной Федерации шахмат поблагодарил также руководство и коллектив Псковского кооперативного техникума за хорошие условия проведения детского областного турнира.

Первое место в областном турнире «Белая Ладья» завоевала команда Псковского педагогического комплекса в составе: Валерия Малышева, Егор Кудрявцев, Александр и Дарья Кульневы. Второе место у команды лицея № 11 из Великих Лук, выступавшая в составе: Кирилл Гаврилов, Илья Малашкин, Николай Зиновьев, Ася Якорева.

Третье место заняла команда средней школы №23 Пскова, за которую играли Дмитрий Воронов, Даннил Трепалин, Николай Воронов, Вероника Матвеева.

Лучший результат среди школьных команд из районов нашей области показала команда Пыталовской средней школы, выступившей в в составе: Кирилл Байбарацкий, Алексей Ильин, Григорий Васильев, Виктория Васильева.

Дополнительно грамотами Государственного управления образования и Государственного комитета по спорту Псковской области были отмечены школьники за личные лучшие результаты, достигнутые на своих досках. Представитель Государственного управления образования, куратор шахматного образования Николай Агафонов вручил грамоты управления и представителям школьных команд за хорошую организацию преподавания шахмат в школах, проведения шахматных соревнований и подготовку школьной команды к участию в областных соревнованиях «Белая Ладья».

По итога областного турнира школьная команда Псковского педагогического комплекса будет представлять Псковскую область в финале всероссийских соревнований «Белая ладья», которые пройдут в начале июня в г. Сочи.

Федерация шахмат Псковской области желает юным шахматистам удачи и надеется на хорошие результаты.