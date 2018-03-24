Спорт

Псковичи стали призерами турнира по самбо в Великом Новгороде

Псковские спортсмены стали призерами турнира по самбо «Спортивные надежды» среди юношей 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения, который проходил 24 марта в г. Великий Новгород.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации самбо г. Пскова, Псков представляли самбисты ДЮСШ «Мастер». Всего в соревнованиях приняло участие 144 человека из г. Великий Новгород, Новгородской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г. Пскова, г. Великих Лук Псковской области.

Места определились следующим образом:

2 место – Чихалин Михаил г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

2 место – Антонов Олег г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

2 место – Бодосов Иван г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

5 место – Яковлев Артур г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

7-8 место – Комаров Тимофей г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

7-8 место – Ермаченко Никита г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

7-8 место – Иваненко Глеб г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

7-8 место – Дуров Фёдор г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

9-12 место – Сазонов Пётр г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

9-12 место – Котов Тимофей г. Псков ДЮСШ «Мастер»;

9-12 место – Васильев Константин г. Псков ДЮСШ «Мастер».