Спорт

Псковская «Стрела» стала бронзовым призером «Daugavpils Cup-2018»

В Даугавпилсе прошел международный юношеский турнир по футболу «Daugavpils Cup-2018» среди команд 2003 года рождения. Соревнования проводились на футбольных полях с искусственным покрытием стадионов «Эспланада» (Esplanāde) и «Строитель» (Celtnieks). В традиционном турнире с 23 по 25 марта принимали участие 9 команд из Латвии и одна из России — псковская «Стрела» (тренер Василий Тихонов).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской федерации футбола, юные псковичи стали бронзовыми призерами. В матче за «бронзу» «Стрела» одержала победу 2:0 над латвийской командой Madonas BJSS. Победителями турнира стали хозяева - BFC Daugavpils.

Игрок Артем Носов из псковской «Стрелы» по итогам турнира удостоился от организаторов соревнований приза «Лучший защитник».

Результаты матчей:

Vidzemes FC (Латвия) – «Стрела» Псков 0:3 (Антон Почипов - 2, Кирилл Зенченко)

BFC Daugavpils 2004 (Латвия) – «Стрела» Псков 2:2 (Егор Зелинский, Кирилл Адамович)

Futbola klubs RFS (Латвия) – «Стрела» Псков 4:0

FK Saules Puikas Malta (Латвия) – «Стрела» Псков 1:3 (Егор Зелинский - 2, Иван Григорьев)

Полуфинал:

BFC Daugavpils (Латвия) – «Стрела» Псков 2:0

Матч за третье место:

Madonas BJSS (Латвия) – «Стрела» Псков 0:2 (Влад Чуркин, Антон Почипов).