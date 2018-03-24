Спорт

Юные футболисты псковской «Стрелы» будут подавать мячи на финале ЧМ по футболу

Псковская команда «Стрела», ставшая победителем всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч» в 2017 году в старшей группе (14-15 лет), будет подавать мячи в финальном матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом сообщается на сайте welcome2018.com.

Количество участников турнира «Кожаный мяч» превысило 1 млн игроков. Победители региональных турниров в городах-организаторах чемпионата мира будут подавать мячи на играх в своих регионах.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

На прошлой неделе члены псковской команды «Стрела» посетили товарищеский матч между сборными России и Бразилии в столичных «Лужниках», где смогли прочувствовать атмосферу стадиона «Лужники», на поле которого им предстоит выйти в главном матче чемпионата мира.