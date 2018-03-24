Спорт

Чемпионат и первенство города по дартсу прошли в Пскове

Отделение адаптивной физкультуры детско-юношеской спортивной школы «Надежда» подвело итоги первенства города по дартсу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в соревнованиях приняли участие 43 человека из команд лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (ВОГ).

В соревнованиях среди юношей и девушек до 19 лет приняли участие две команды из Детско-юношеской спортивной школы «Надежда» - отделение адаптивной физической культуры и специальной коррекционной общеобразовательной школы №5.

По словам организаторов, состязания состояли из трех упражнений: «Набор очков», «Сектор 20», «Американский крикет», которые отличаются друг от друга способом подсчета заработанных баллов.

Так, в личном первенстве в упражнении «Набор очков» лучшие результаты показали среди девушек Елизавета Гавронова (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди юношей Максим Титенок (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди женщин Екатерина Огинская (ПОДА), среди мужчин Павел Сидов (ПОДА).

В упражнении «Сектор 20» среди девушек победу одержала Анастасия Купчик (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди юношей Игорь Баканов (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди женщин Людмила Ильина (ПОДА) и среди мужчин Денис Дёмин (ПОДА).

В парных соревнованиях «Американский крикет» лучшими стали среди женщин Светлана Галынская и Надежда Домакова (ПОДА), среди мужчин - Павел Сидов и Денис Дёмин (ПОДА).