Спорт

Невельские каратисты завоевали золотые медали соревнований «Петербургская весна»

24-25 марта в Санкт-Петербурге проходили Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Петербургская весна». В состязаниях приняли участие спортсмены из г. Невель и привезли медали высшей пробы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном сообществе города.

Тройка девушек Дарья Иванова, Мария и Александра Зуевы в командном ката выиграли золото.

В личном зачете (ката) Александра Зуева – золото, Егор Семенов (ката) – серебро.

Воспитанники тренера Сергея Шлюева были награждены грамотами, медалями и кубком.