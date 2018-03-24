Спорт

7 апреля «Луки-Энергия» встретится с владимирским «Торпедо»

Две недели остается до первого официального матча «Луки-Энергии». В своей первой игре весенней части ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов великолучане 7 апреля во Владимире сразятся с торпедовцами. Матч пройдёт на искусственном поле Малой спортивной арены спортивного комплекса «Торпедо» и начнётся в 15 часов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Однако, возобновится первенство в группе «Запад» гораздо раньше. Первыми в борьбу вступят 30 марта лидеры группы. «Локомотив-Казанка» в перенесенном матче 17-го тура будет принимать на своём поле «Чертаново».