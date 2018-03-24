Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче. Встреча состоялась во вторник, 27 марта, на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.
Голы в составе победителей забили форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (дубль) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
В нашей команде единственный гол провел нападающий «Краснодара» Федор Смолов.
Отметим, что встреча началась с минуты молчания в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерово.
Напомним, обе команды продолжают подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России в июне-июле этого года.