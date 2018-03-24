Спорт

Сборная России по футболу проиграла команде Франции

Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче. Встреча состоялась во вторник, 27 марта, на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 1:3.

Голы в составе победителей забили форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (дубль) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

В нашей команде единственный гол провел нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Отметим, что встреча началась с минуты молчания в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерово.

Напомним, обе команды продолжают подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России в июне-июле этого года.