Спорт

В Санкт-Петербурге рассматривают идею развития туризма для болельщиков

Власти Санкт-Петербурга рассматривают идею развития туризма для спортивных болельщиков в качестве отдельного направления, пишет «Газета.Ru».

«Я уверена, что наш опыт по проведению сначала Кубка конфедераций, а теперь и чемпионата мира по футболу, однозначно позволит нам сформировать продукт, который может быть интересен болельщикам, потому что болельщик - это особенный турист, и с учетом того, что у нас до этого не было таких масштабных международных мероприятий как чемпионат мира, мы не очень понимали потребности болельщиков», - заявила заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Также Гвичия сообщила о том, что максимальные усилия будут направлены на реализацию данного проекта.

«Последний год мы максимально стараемся направлять наши усилия на формирование того продукта, который был бы им интересен», - сказала она.