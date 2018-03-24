Спорт

В субботу ФК «Луки-Энергия» сыграет с белорусской «Оршей»

В субботу, 31 марта, ФК «Луки-Энергия» сыграет на «Экспрессе» с командой Первой лиги чемпионата Республики Беларусь «Оршей» из одноименного белорусского города. Предстоящая субботняя встреча соперников станет первым очным поединком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

«Орша» - белорусский футбольный клуб из одноименного районного центра Витебской области. Основан он в 1951 году под названием «Труд». Спустя пять лет команда стала называться «ЗШМ» от сокращенного - завод швейных машин, а еще через четыре года - «Машиностроитель». В 1965 году название клуба изменили на «Старт».

В 1990-м году команду назвали «Легмаш» в честь расположенного в городе завода по производству и поставки металлоконструкций, деталей, агрегатов и оборудования для металлургии. Четыре сезона отыграла команда под этим названием, после чего вновь сменила название. В 1995 году появился футбольный коллектив «Максим-Орша». В 1996 году команда носила название «Максим-Легмаш». И только в 1997 году на футбольной карте Республики Беларусь появился футбольный клуб «Орша».

В 2001 году из-за финансовых проблем и организационного кризиса команда не смогла заявиться в Первую лигу, и переместилась на любительский уровень. В чемпионате Витебской области команда провела несколько сезонов. В 2004 году у коллектива появился спонсор «Белавтосервис». Команда заявилась во Вторую лигу под названием «Орша-Белавтосервис». Став там победителем, перешла в Первую.

В 2005 году команда вылетела во Вторую лигу и 9 лет провела в турнирах Второй лиги. Три года фигурировало название «Орша-Белавтосервис». С 2008 года команда стала вновь назваться «Орша».

По итогам сезона 2014 команда заняла 3-е место, установив рекордную серию без поражений – 25 игр. Спустя 10 лет футбольный коллектив районного центра вернулся в Первую лигу.

Таким образом, в Республике Беларусь «Орша» играет в низших лигах и никогда не поднимался в элиту.