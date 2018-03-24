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Спорт

Псковичка стала чемпионкой Европы по всестилевому каратэ

29.03.2018 10:01|ПсковКомментариев: 4

В Риге в прошлые выходные, 24 и 25 марта, прошел первый открытый чемпионат Европы по виду спорта «всестилевое каратэ». Соревнования собрали 640 спортсменов из 10 стран и проходили на 6 татами в течение этих двух дней. В сборную России на этих соревнованиях были включены пять псковских спортсменов.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель регионального отделения Федерации всестилевого каратэ России Вячеслав Белов, в торжественном открытии этих соревнования принял участие Рамиль Габасов - исполнительный директор Российского союза боевых искусств. 

Псковскую область представляли ребята из Гдова, Дедович и Порхова. По результатам соревнований 17-летняя Софья Золотченко из Порхова, выступавшая во взрослой женской категории, стала чемпионкой Европы в категории поединков в полный контакт - ПК. В финальном бою за звание чемпионки Европы Софья добилась победы техническим нокаутом, причем бой продолжался всего четыре секунды против спортсменки из Непала. 

В судейской бригаде данных соревнований работали псковские спортивные судьи Вячеслав Белов и Олег Щетко. 

Теги: #каратэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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