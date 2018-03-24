Спорт

В Пскове завершились финальные соревнования десятой областной Спартакиады учащихся по баскетболу

27 марта в Пскове завершились финальные соревнования десятой областной Спартакиады учащихся по баскетболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 8 команд: 4 команды юношей и 4 команды девушек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Места распределились следующим образом:

Среди девушек:

1 место – г. Псков,

2 место – г. Великие Луки,

3 место – Островский район,

4 место – Порховский район.

Среди юношей:

1 место – г. Великие Луки,

2 место – г. Псков,

3 место – Гдовский район,

4 место – Невельский район.