27 марта в Пскове завершились финальные соревнования десятой областной Спартакиады учащихся по баскетболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 8 команд: 4 команды юношей и 4 команды девушек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Места распределились следующим образом:
Среди девушек:
1 место – г. Псков,
2 место – г. Великие Луки,
3 место – Островский район,
4 место – Порховский район.
Среди юношей:
1 место – г. Великие Луки,
2 место – г. Псков,
3 место – Гдовский район,
4 место – Невельский район.