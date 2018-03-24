Спорт

Детские забеги состоятся в Пскове накануне Третьего Псковского марафона

Ровно месяц остался до одного из главных легкоатлетических событий Пскова и области - до старта Третьего Псковского марафона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках марафона 28 апреля в 15.00 в стартовом городке в парке реки Псковы состоятся бесплатные для родителей детские забеги для юных спортсменов в возрасте от 2-х до 12-ти лет. На финише будущих марафонцев ожидают марафонские медали и сладкие призы.

29 апреля в 11.00 старт на трех соревновательных дистанциях: 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Ожидается до 400 спортсменов со всей России, из Белоруссии и стран Прибалтики.

Оргкомитет и администрация города приносит свои извинения за временные неудобства в связи с ограничением автомобильного движения 29 апреля с 11.00 до 16.00 по улице Советской от улицы Георгиевской до улицы Кузнецкой, по улице Воеводы Шуйского на участке от улицы Георгиевской до улицы Красных просвещенцев, по улице Георгиевской,улице Красных просвещенцев, улице Калинина на участке от улицы Георгиевской до улицы Кузнецкой.

«Предлагаем всем горожанам и гостям города 29 апреля выйти и активно поддержать легкоатлетов в любой удобной точке марафонского 10-километрового круга, по которому марафонцам предстоит пробежать трудных 4 раза», - отмечают организаторы.