Псковский боксер Артур Акавов просит у подписчиков помощи в выборе трека для выхода на ринг

Псковский боксер Артур Акавов просит у подписчиков в «Инстаграме» помощи в выборе трека для выхода на ринг.
«Друзья! Вот уже 3,5 года я выхожу на бои под музыкальный трек Justin Seven Music "music_the_best_3" ... Если честно, стоит наверное уже выбрать новый трек», - написал спортсмен в своем аккаунте.
Артур Акавов просит своих подписчиков скидывать ему новые варианты треков. «Возможно, предложенный именно кем-то из вас трек будет сопровождать мой следующий выход на бой!» - отметил он.
Среди предложений пользователей «Инстаграма» на данный момент значатся «Охота на волков» Владимира Высоцкого, «You're art it seems such woow», «Rick Ross-The boss», «Queen show most go on», «It's A Fight», «Three 6 Mafia», «pac ambitionz az ridah», «I am your leader-Nicki Minaj».
Друзья! Вот уже 3,5 года, я выхожу на бои под музыкальный трек Justin Seven Music "music_the_best_3" ... Если честно, стоит наверное уже выбрать новый трек 😉 Кому не сложно скидывайте варианты/ссылки и возможно предложенный именно кем-то из вас трек, будет сопровождать мой следующий выход на бой☺️заранее спасибо! #псков #спорт #бокс #инстаграм #инстаграманет #инстаграмнедели #инстаграм_порусски #инста #инстатаг #улыбка #красота #супер #день #ночь #природа #друзья #дружба #лайки #фото #фотография #россия #украина #любовь #жизнь