Спорт

Псковский боксер Артур Акавов просит у подписчиков помощи в выборе трека для выхода на ринг

Псковский боксер Артур Акавов просит у подписчиков в «Инстаграме» помощи в выборе трека для выхода на ринг.

«Друзья! Вот уже 3,5 года я выхожу на бои под музыкальный трек Justin Seven Music "music_the_best_3" ... Если честно, стоит наверное уже выбрать новый трек», - написал спортсмен в своем аккаунте.

Артур Акавов просит своих подписчиков скидывать ему новые варианты треков. «Возможно, предложенный именно кем-то из вас трек будет сопровождать мой следующий выход на бой!» - отметил он.

Среди предложений пользователей «Инстаграма» на данный момент значатся «Охота на волков» Владимира Высоцкого, «You're art it seems such woow», «Rick Ross-The boss», «Queen show most go on», «It's A Fight», «Three 6 Mafia», «pac ambitionz az ridah», «I am your leader-Nicki Minaj».