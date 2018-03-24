Спорт

«Псков-747» и «Стрела» сыграют на «Hillar Otto Memorial 2018»

С 30 марта по 1 апреля главный приз эстонского турнира «Hillar Otto Memorial 2018» в возрастной группе U-15 (2003 г.р.) оспаривают десять юношеских футбольных команд, представляющих Эстонию, Финляндию и Россию, которые на первом этапе разделены на две группы. В полуфинальную стадию турнира выйдут по две лучших команды из каждой группы. Остальные шесть команд сыграют между собой в утешительном плей-офф в борьбе за 5–10-е места.

В первом матче воспитанники Андрея Дмитриева (Псков-747) сразятся со сверстниками из таллинского «Аякса», а подопечные Василия Тихонова (Стрела) встретятся с командой из ФК «Табасалу».

Группа «А»: «Стрела» Псков, JK Tabasalu (Эстония), GrIFK (Финляндия), FC Helios Tartu (Эстония), Põlva FC Lootos (Эстония).

Группа «B»: «Псков-747», FC Santos Tartu (Эстония), Jõhvi FC Phoenix (Эстония), Tallinna FC Ajax (Эстония), FC Hiiumaa (Эстония).