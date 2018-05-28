Спорт

Более 40 юных футболистов посетили Музей спорта и олимпийского движения Псковского края

25 мая более 40 юных футболистов из Калининграда, Сыктывкара и Выборга посетили Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Участники финального этапа Международного фестиваля «Локобол-2018-РЖД» среди детских футбольных команд мальчиков 2007-2008 годов рождения посмотрели видеофильм и познакомились с биографией легенды российского футбола Дмитрия Аленичева, а также с другими спортивными звездами Великих Лук, о которых рассказывает экспозиция музея.

«Все очень содержательно и служит примером для подрастающего юного поколения», - такую запись в книге отзывов оставили тренеры.