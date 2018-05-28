Спорт

Сотрудник ОСН «Зубр» принял участие в турнире Вахты памяти по кудо, посвященном героям России

В минувшие выходные на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» прошел открытый турнир по кудо, посвященный героям России - сотрудникам спецподразделений ФСИН в рамках мероприятий Вахты памяти. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, турнир собрал более 100 спортсменов. В числе почетных гостей был сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Виталий Цанда и депутат Псковской городской Думы, президент Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

На татами встретились спортсмены из многих населенных пунктов Псковской области, возрастные группы юных бойцов начинались от 4 лет и доходили до 17 лет.

Первым с приветственным словом выступил Сергей Колосов, пожелав спортсменам успехов в соревнованиях, всегда стремиться вперед, красивых и уверенных побед.

Далее гостей поприветствовал Виталий Цанда: «Я хочу вам пожелать мирного неба над головой и чтобы вы доказывали свои спортивные результаты не только в зале, но и в жизни. Поздравляю вас и желаю высоких спортивных достижений!».

В поддержку вышесказанного выступил воспитанник военно-патриотического клуба «Зубренок» Сергей Семенов: «Я бы хотел вам пожелать всем удачи и считаю, что вы уже молодцы, что пришли сюда, не важно, победите вы сегодня или проиграете, вы уже наши молодые герои».

После приветственных слов ребятам в торжественной обстановке вручались их заслуженные юношеские спортивные разряды по кудо и было дано время на подготовку к соревнованиям.

Все поединки были динамичные и захватывающие. Спортсмены показали себя на все 100%, не обошлось и без нокаута. По итогам турнира спортивный клуб «Легион» занял общекомандное первое место, клуб «ФитФайтер» - второе, а третье клуб «Барс». Команды - победители были награждены кубками от Псковского областного отделения Федерации кудо России.

Почетный гость турнира - сотрудник ОСН «Зубр», обладатель крапового берета, Ордена Мужества и других государственных наград Виталий Цанда лично наградил призеров и победителей соревнований грамотами, медалями и кубками.