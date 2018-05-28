Спорт

В Великих Луках прошел первый чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо

В Великих Луках прошел первый чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо МФТ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, в чемпионате приняли участие порядка 150 спортсменов из Латвии, Республики Беларусь и Великих Лук. Латвийские тхэквондисты представляли три клуба из города Риги, белорусские - два, из городов Витебск и Минск, от Великих Лук участвовали воспитанники двух тренеров клуба «Гепард»: президента Псковской региональной общественной организации «Федерация тхэквондо МФТ» Анны Романовой и старшего тренера Псковской области по тхэквондо МФТ Виталия Калинина.

На официальной церемонии открытия спортсменов приветствовали советник главы города Великие Луки Юрий Ишков, заместитель председателя городского спорткомитета Сергей Чечелов, прокурор Великих Лук Александр Елгин, президент Псковской Федерации тайского бокса Алексей Близнев и представитель спортивной школы «Экспресс» Владимир Финагин.

Участники церемонии открытия отмечали, что проведение такого чемпионата в Великих Луках будет способствовать еще большему укреплению спортивного авторитета Псковской области и города Великие Луки, популяризации тхэквондо и развитию спорта в целом.

«Очень понравились показательные выступления спортсменов из Великих Лук, ребята отработали мастерски, слажено, номер был поставлен и выполнен профессионально, насыщен сложными элементами, которые безошибочно выполняли даже очень юные спортсмены, – отметил один из тренеров Артем Криштафович, представлявший белорусский Витебск. – Уровень спортсменов на этих соревнованиях порадовал, и организация турнира понравилась. Теперь будем приезжать сюда чаще, тем более это недалеко. К нам в город на соревнования спортсмены из Великих Лук тоже приезжали, поэтому могу сказать, что мы стали друзьями».

Хорошую организацию турнира отметили и гости из Латвии. Тренер рижского «Alex Club» Александр Стадниченко, сказал, что в Великих Луках их встретили как самых дорогих гостей и отнеслись со всем вниманием.

В ходе турнира спортсмены соревновались в демонстрации технических комплексов, состоящих из атакующих и защитных движений, а также в свободных спаррингах – масоги. Порой исход поединка был неясен буквально до последних секунд. Наибольший отклик вызывали масоги, участниками которых были представители разных государств.

В целом великолучане завоевали 15 золотых медалей, 23 серебряных и 26 бронзовых. Комментируя результаты первого чемпионата и первенства Псковской области по тхэквондо МФТ, президент Псковской региональной общественной организации «Федерация тхэквондо МФТ» Анна Романова отметила, что в общем довольна как результатами турнира, как и тем, как он прошел. «Проведение такого масштабного первенства в нашем городе очень значимо, престижно и ответственно, но мы справились. Наши зарубежные гости остались довольны как организацией, так и, в большей мере выступлениями своих спортсменов. Конечно, всегда есть куда стремиться, в том числе и нам. Мы будем работать и дальше, чтобы этот турнир стал традиционным, чтобы он становился все масштабнее, чтобы ширилась география участников, чтобы наш город стал известен всем тхэквондистам, и они стремились приехать на наш чемпионат», - заключила Анна Романова.