Сформирована сборная Псковской области для участия в первенстве СЗФО по легкой атлетике

25-26 мая в городе Великие Луки прошел чемпионат Псковской области по легкой атлетике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 92 спортсмена.
Командные результаты:
Среди городов:
1 место - Великие Луки
2 место - Псков
Среди районов:
1 место Великолукский район
2 место Невельский район
3 место Куньинский район
По итогам соревнований скомплектована сборная команда Псковской области для участия в чемпионате и первенстве СЗФО по легкой атлетике, который пройдет с 5 по 8 июня в Смоленске.