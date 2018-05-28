Спорт

Сформирована сборная Псковской области для участия в первенстве СЗФО по легкой атлетике

25-26 мая в городе Великие Луки прошел чемпионат Псковской области по легкой атлетике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 92 спортсмена.

Командные результаты:

Среди городов:

1 место - Великие Луки

2 место - Псков

Среди районов:

1 место Великолукский район

2 место Невельский район

3 место Куньинский район

По итогам соревнований скомплектована сборная команда Псковской области для участия в чемпионате и первенстве СЗФО по легкой атлетике, который пройдет с 5 по 8 июня в Смоленске.