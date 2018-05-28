Спорт

Российским спортом будут управлять два выдающихся фехтовальщика

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков 29 мая был избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР), пишут «Известия». Таким образом, руководство отечественного спорта теперь представлено сразу двумя фехтовальщиками - министром спорта Павлом Колобковым и новым президентом ОКР.

С октября 2016 года министром спорта РФ является чемпион Олимпиады-2000 в Сиднее и многократный призер Игр Павел Колобков. 44-летний Станислав Поздняков выступал в качестве саблиста, а 48-летний глава Минспорта был шпажистом.

Станислав Поздняков возглавил ОКР после того, как на олимпийском собрании по итогам голосования он победил четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова. Ранее Поздняков занимал пост вице-президента ОКР.

В свою очередь прежний глава Олимпийского комитета России Александр Жуков был выбран почетным президентом ОКР - этим статусом обладают также его предшественники Виталий Смирнов и Леонид Тягачев.