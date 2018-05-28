Спорт

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России стали бронзовыми призерами чемпионата СЗФО по дзюдо

В городе Тосно Ленинградской области завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по дзюдо, в котором приняли участие около ста спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России, по итогам соревнований курсант Псковского филиала академии Шамиль Шахбанов завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 кг.

Псковский курсант Асхаб Нурмагомедов занял почетное третье место в весовой категории до 80 кг.

Оба спортсмена Псковского филиала академии подтвердили разряд кандидата в мастера спорта России по дзюдо.

Тренирует курсантов старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии кандидат педагогических наук кандидат в мастера спорта по борьбе самбо Антон Эрастов.