Спорт

Сборная России по футболу проиграла команде Австрии

Сборная России по футболу проиграла команде Австрии в контрольном матче в Инсбруке за две недели до начала чемпионата мира.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.

За весь матч россияне не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Всего они ударили по воротам 3 раза, но все удары были неточными. В свою очередь австрийцы пробили 9 раз и попали в створ четырежды.

Отметим, что в составе сборной России на поле вышел защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В последний раз он выступал за сборную на чемпионате Европы 2016 года, после чего решил приостановить карьеру в национальной команде, однако в мае 2018-го вернулся в команду. Игнашевич вышел на поле в возрасте 38 лет и 320 дней, тем самым побив рекорд легендарного советского вратаря Льва Яшина и став самым возрастным футболистом в истории отечественного футбола, сыгравшим в составе национальной команды.

Сборная России не может одержать победу 6-й матч кряду. Последний раз наши футболисты побеждали в октябре 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи (4:2). После этого подопечные Черчесова уступили в четырех товарищеских матчах и дважды сыграли вничью.

Сборная России выступала в следующем составе: Акинфеев, Марио Фернандес (Смольников, 68), Игнашевич, Гранат, Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Головин (Ал. Миранчук, 76), Жирков (Черышев, 64), Смолов (Дзюба, 72).

Перед началом чемпионата мира команда проведет еще одну контрольную встречу со сборной Турции. Матч состоится 5 июня в Москве.

Напомним, чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Наша сборная выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Фото: сайт РФС