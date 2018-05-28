Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Летнее меню в «Карл Фридрих»
Выиграй мясо для пикника
какая обувь вредна для ребенка?
возвращать ли "Россию" на набережную?
Мони переехала в Сигово
Новый митрополит Псковщины
Booking - наше все?
вечный «Магеллан»
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Программа праздника поэзии
благотворители или мошенники?
ещё Спорт 28.05.2018 12:454 Алексей Севастьянов: Поставленную задачу на сезон команда «Псков-747» выполнила 30.05.2018 23:583 Сборная России по футболу проиграла команде Австрии 30.05.2018 22:120 Команда осужденных ИК-6, в состав которой вошел именитый спортсмен, обыграла футбольный клуб Себежского района 30.05.2018 14:241 Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России стали бронзовыми призерами чемпионата СЗФО по дзюдо 30.05.2018 08:210 Российским спортом будут управлять два выдающихся фехтовальщика 29.05.2018 18:050 Арнис Микельсонс: Лучший «допинг» аэронавтов - счастливые глаза зрителей
 
Самое популярное 28.05.2018 10:535 Россиян ждет длинная рабочая неделя, затем три дня выходных - Роструд 28.05.2018 15:4724 Из Пскова в Абхазию теперь курсирует прямой поезд 28.05.2018 15:3713 Купающийся мальчик обнаружил труп мужчины в Кеби 30.05.2018 13:355 В июне в Псковской области прогнозируют осадки на 50% выше нормы 28.05.2018 17:5922 Двое подростков в Пскове признаны виновными в 13 преступлениях
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Сборная России по футболу проиграла команде Австрии

30.05.2018 23:58|ПсковКомментариев: 3

Сборная России по футболу проиграла команде Австрии в контрольном матче в Инсбруке за две недели до начала чемпионата мира.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.

За весь матч россияне не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Всего они ударили по воротам 3 раза, но все удары были неточными. В свою очередь австрийцы пробили 9 раз и попали в створ четырежды.

Отметим, что в составе сборной России на поле вышел защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В последний раз он выступал за сборную на чемпионате Европы 2016 года, после чего решил приостановить карьеру в национальной команде, однако в мае 2018-го вернулся в команду. Игнашевич вышел на поле в возрасте 38 лет и 320 дней, тем самым побив рекорд легендарного советского вратаря Льва Яшина и став самым возрастным футболистом в истории отечественного футбола, сыгравшим в составе национальной команды.

Сборная России не может одержать победу 6-й матч кряду. Последний раз наши футболисты побеждали в октябре 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи (4:2). После этого подопечные Черчесова уступили в четырех товарищеских матчах и дважды сыграли вничью.

Сборная России выступала в следующем составе: Акинфеев, Марио Фернандес (Смольников, 68), Игнашевич, Гранат, Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Головин (Ал. Миранчук, 76), Жирков (Черышев, 64), Смолов (Дзюба, 72).

Перед началом чемпионата мира команда проведет еще одну контрольную встречу со сборной Турции. Матч состоится 5 июня в Москве.

Напомним, чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Наша сборная выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Фото: сайт РФС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье?
В опросе приняло участие 439 человек
Лента новостей
Последние новости
30.05.2018, 23:583 Сборная России по футболу проиграла команде Австрии 30.05.2018, 23:1710 Ученые доказали смертельную опасность некоторых БАДов 30.05.2018, 22:3513 Учащихся одной из школ заставили покупать обеды в кредит под 36% годовых 30.05.2018, 22:120 Команда осужденных ИК-6, в состав которой вошел именитый спортсмен, обыграла футбольный клуб Себежского района
30.05.2018, 22:054 «Единая Россия» проверила соблюдение норм пожарной безопасности в более чем 14 тысячах образовательных учреждений страны 30.05.2018, 22:040 Две картины из собрания Псковского музея-заповедника отправились на выставку в Музей русского импрессионизма 30.05.2018, 21:554 У псковской гостиницы «Транзит» наведут порядок 30.05.2018, 21:492 Вопросы финансирования школ и создания ясельных групп в Псковской области подняли депутаты фракции «Единой России»
30.05.2018, 21:270 Выставка молодых художников «Наше время» открылась в Пскове 30.05.2018, 21:190 Социальный приют в деревне Пожеревицы посетили накануне Дня защиты детей сотрудники прокуратуры и полиции 30.05.2018, 21:0914 Накануне Троицы в пустошкинской деревне обрушился мост, который вел на кладбище 30.05.2018, 21:050 В Пскове чествовали лучших учеников и учителей города
30.05.2018, 20:490 Андрей Козлов об аграрной политике в регионе: Многие показатели мы выполнили, но остается ряд проблем 30.05.2018, 20:450 19 студентов Великолукского филиала ПГУПС стали волонтерами 23-й Международной встречи воздухоплавателей  30.05.2018, 20:260 Имена лучших учителей Псковской области станут известны в июле 30.05.2018, 20:164 В торошинской школе собаки с кинологами искали бомбу
30.05.2018, 20:095 Жители Пскова и Великих Лук смогут бесплатно доехать до Пушкинского праздника поэзии 30.05.2018, 19:5711 Александр Котов: Не надо ждать шоу от заседаний Псковского областного Собрания 30.05.2018, 19:481 Открыт сайт Пробной переписи населения 2018 года 30.05.2018, 19:374 Минздрав предложил регионам огранить продажу табака 31 мая
30.05.2018, 19:312 Грубые нарушения требований пожарной безопасности обнаружили в двух торговых комплексах Невеля 30.05.2018, 19:260 Премьера необычного спектакля состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 30.05.2018, 19:031 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели гонку резиновых утят 30.05.2018, 19:012 В Невеле оштрафован диспетчер скорой помощи, который нагрубил по телефону мужчине
30.05.2018, 18:590 Опубликованы схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии 30.05.2018, 18:504 Житель Коми решил подзарядить телефон от линии электропередачи и погиб 30.05.2018, 18:341 Пыталовский предприниматель ответит перед законом за неисполнение требований прокурора 30.05.2018, 18:2868 Настоятеля одного из храмов в Псковской области подозревают в краже телевизора
30.05.2018, 18:2326 Власти Пскова приостановили монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» до решения суда 30.05.2018, 18:140 Двое безработных задержаны за кражу сигарет из магазина в Печорском районе 30.05.2018, 18:050 «Дневной дозор»: Развлечение или опасный аттракцион? 30.05.2018, 17:590 Три театральные премьеры покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии
30.05.2018, 17:539 Интерактив: Кому взбрело в голову перекрывать парковку у ГКЦ? 30.05.2018, 17:440 До +4 градусов понизится температура в Псковской области ночью 31 мая 30.05.2018, 17:360 Двое мужчин осуждены за ночной разбой в пыталовском магазине 30.05.2018, 17:3339 Российский журналист Бабченко жив, его «убийство» было частью спецоперации СБУ
30.05.2018, 17:3016 Олег Брячак об «Электроне», Народном парке и запрещателях 30.05.2018, 17:2113 СМИ: украдены арестованные деньги полковника-миллиардера Захарченко 30.05.2018, 17:180 На трассе в Псковском районе ГАЗ въехал в стоящую «Вольво», водитель пострадал 30.05.2018, 17:160 В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО
30.05.2018, 17:109 Помощник полпреда президента в СЗФО: Динамика развития Псковской области позитивная и устойчивая 30.05.2018, 17:030 Международные Александро-Невские чтения пройдут в Псковской области в 9-й раз 30.05.2018, 16:5910 Медведев призвал регионы погасить долги 30.05.2018, 16:520 В Дедовичском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет и бросил пострадавшего в аварии пассажира 
30.05.2018, 16:3910 Доход Никиты Михалкова составил 1,5 миллиона рублей в день - СМИ 30.05.2018, 16:330 В Острове мужчина упал со скутера и оказался в больнице 30.05.2018, 16:272 Митингом-представлением отметили в Пскове годовщину победы Петра I над шведской флотилией  30.05.2018, 16:1713 В Псковской области цена на молоко с осени упала на 4 рубля
30.05.2018, 16:140 Инвентаризацию праздничного пространства проведут в Пскове перед Ганзейскими днями 30.05.2018, 16:111 Депутат Всеволод Козловский пожаловался на великолукские маршрутки, в которых можно быть «облаянным» кондукторами 30.05.2018, 16:090 В санатории «Голубые озера» остались свободные места на лето 30.05.2018, 16:020 Для получение бесплатной юридической помощи псковичам теперь нужно будет предоставить СНИЛС
30.05.2018, 15:530 По требованию прокурора в Дедовичском районном центре досуга появилась система видеонаблюдения 30.05.2018, 15:462 В Пушкинских Горах ямы на центральной улице засыпают песком с обочины. ВИДЕО 30.05.2018, 15:3940 Псковский кинотеатр «Октябрь» могут отдать в безвозмездное пользование 30.05.2018, 15:312 Оформление полисов ОСАГО в электронном виде становится все более популярным у псковичей
30.05.2018, 15:221 На «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области в 2018 году планируют потратить более 147 млн рублей 30.05.2018, 15:1413 Не надо стремиться во власть, перескакивая сразу через несколько ступеней - Александр Котов 30.05.2018, 15:100 В районе деревни Феофилова Пустынь на трассе Р-23 начинается ремонт дороги 30.05.2018, 15:052 Псковские коммунисты доработали законопроект о петициях, но не устранили все замечания
30.05.2018, 15:000 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 30.05.2018, 14:393 Митрополит Тихон поручил к сентябрю составить общероссийский список аварийных храмов  30.05.2018, 14:360 Проекты постановлений о назначении выборов 9 сентября рассмотрели псковские депутаты из «законодательного» комитета 30.05.2018, 14:3512 Денежное содержание госслужащих в Псковской области проиндексируют на 4%
30.05.2018, 14:340 Десять соглашений подписано на 3-й Региональной инвестиционной энергетической конференции в Пскове 30.05.2018, 14:3145 Александр Братчиков: Определение суда в администрацию Пскова не поступало, поэтому инсталляция «Россия начинается здесь» возвращается на прежнее место 30.05.2018, 14:304 В вопросе открытия псковского физкультурного диспансера нужно действовать поэтапно - Александр Котов 30.05.2018, 14:241 Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России стали бронзовыми призерами чемпионата СЗФО по дзюдо
30.05.2018, 14:165 Закон о контрсанкциях одобрен Советом Федерации 30.05.2018, 14:126 Две женщины похитили из магазина на Рижском проспекте в Пскове спиртное и продукты 30.05.2018, 14:082 МЧС: Причина пожара на ул. Юбилейной устанавливается 30.05.2018, 13:586 Нешуточная борьба разворачивается в ходе праймериз «Единой России» по выбору кандидатов на пост главы Псковского района
30.05.2018, 13:5512 На улице Юбилейной в Пскове горит деревянный дом. ФОТО 30.05.2018, 13:371 В частном секторе Пскова прошел рейд по отключению от газоснабжения абонентов-должников 30.05.2018, 13:355 В июне в Псковской области прогнозируют осадки на 50% выше нормы 30.05.2018, 13:310 Оперативно-профилактическая операция «Курорт» проводится в Великих Луках
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.