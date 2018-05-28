Спорт

11 июня стартуют мероприятия Международной встречи воздухоплавателей

Чуть больше недели осталось до начала одного из самых ярких и любимых великолучанами событий - Международной встречи воздухоплавателей, которая в этом году пройдет уже в 23-й раз.

Фото Игоря Шелапутина

Оргкомитет встречи подготовил не только серьезную спортивную программу для пилотов, но ряд зрелищных мероприятий для всех гостей города. Они стартуют 11 июня: в этот день с 20.00 до 21.00 над рекой Ловать состоится состязание «кей-граб».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре встречи, пилотам предстоит пролететь над водной гладью так, чтобы с высоты попасть брошенным маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране. Каждый аэронавт сам выбирает тактику и стратегию: кто-то максимально снижается над водой, кто-то пробует сделать несколько заходов на цель, кто-то полагается на ветер. Поскольку катамаран будет находиться у центрального моста, наблюдать за состязанием можно как с него, так и с обеих набережных реки Ловать, тем более, что часто пилоты стараются пролететь совсем рядом со своими болельщиками и дать сделать необычные фото.

Как правило, «кей-граб» выдается очень азартным, порой в нем бывает сразу несколько победителей, а иногда цель не дается никому. Хорошим стимулом для пилотов является денежный приз, который традиционно предоставляет спонсор «кей-граба» ЗАО «ЗЭТО».

12 июня, в День России, состоится праздничное открытие Встречи. В 18.00 по проспекту Ленина двинется красочная колонна машин аэронавтов. Под пламя горелок они прибудут к месту общего старта, в великолукскую крепость. Здесь в 18.40 на летней эстраде состоится церемония представления участников и подъем флага соревнований. Организаторы приготовили ряд сюрпризов для зрителей и для пилотов, кроме того, до и после церемонии пройдет праздничный концерт, на территории парка будет работать торговля.

С 19.00 до 21.00 в зависимости от погодных условий намечен общий старт аэростатов из крепости. Для участия заявились 50 пилотов, поэтому масс-старт будет по-настоящему массовым и красивым – лишь бы погода не подвела, но и в этом случае пилоты всегда что-нибудь придумывают для зрителей.

С 13 по 16 июня пройдут спортивные полеты. В ходе встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в 24-м чемпионате России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Среди пилотов, которые участвуют во Встрече не менее десяти раз, будет разыгран 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс - 12-й Кубок Княгини Ольги. Задания для спортсменов будут планироваться так, чтобы большинство полетов прошло над городом. Спортивным директором встречи второй год подряд выступит Витольд Филюс – один из самых именитых спортсменов-аэронавтов, шестикратный чемпион Польши, дважды серебряный призер Кубка Европы.

В великолукское небо поднимутся пилоты из Японии, Литвы, Польши, Латвии и различных регионов России, в том числе, конечно, и великолучане – Владимир Богданов, Евгений Кравченко, Екатерина Ларикова, Галина Стегалина. Свой 80-летний юбилей в небе встретит старейший пилот России Михаил Найдорф, а Мария Опарина привезет в Великие Луки новый аэростат в виде яркой клубнички.

Последний спортивный полет запланирован на утро 16 июня, в этот же день в 17.00 пройдет торжественное закрытие встречи и награждение победителей, с 21.00 до 23.00 на площади Ленина можно будет полюбоваться ночным свечением аэростатов. Незабываемое зрелище светящихся среди ночного мрака воздушных куполов, похожих на гигантские небесные фонарики, никого не оставляет равнодушным, а сделанные на этом фоне фотографии станут украшением любой социальной сети.

Кроме того, наиболее крупные мероприятия Встречи – кей-граб, открытие и закрытие – можно будет посмотреть в онлайн-трансляции, доступной в любом уголке мира.

Всех великолучан и гостей города приглашают на Международную встречу воздухоплавателей-2018, генеральным спонсором которой является ПАО «Газпром».

С планом мероприятий можно ознакомиться здесь>>>