Спорт

Курсанту Псковского филиала Академии ФСИН России присвоено звание мастера спорта России по самбо

В соответствии с приказом Минспорта РФ курсанту Псковского филиала Академии ФСИН России Ахмеду Нурмагомедову присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», с ообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Напомним, что в январе 2018 года в Великих Луках Ахмед Нурмагомедов одержал победу на всероссийском турнире по самбо среди мужчин в весовой категории до 82 кг, выполнив норматив мастера спорта по самбо.

Спортсмен Псковского филиала академии обучается в вузе четыре года, за это время в копилке его наград 20 золотых медалей, завоеванных на соревнованиях всероссийского и регионального уровней не только по борьбе самбо, но и по универсальному и рукопашному боях, джиу-джитсу и грэпплингу.

Тренируют курсанта преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов и Федор Шумейко.