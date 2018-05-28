Спорт

Зинедин Зидан ушел из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб. Об этом французский специалист сообщил на специальной пресс-конференции, передает Reuters.

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