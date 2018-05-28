Спорт

«Псков» стал победителем областной Спартакиады учащихся по футболу

Футболисты Пскова стали победителями финального турнира по футболу в рамках X Областной Спартакиады учащихся 2003 года рождения.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования с участием четырех команд проходили в Великих Луках на стадионе «Экспресс» с 29 по 31 мая. В решающем матче подопечные Василия Тихонова обыграли великолучан со счетом 2:1.

Голами у псковичей отметились Вадим Васильев и Иван Григорьев. Серебряными призерами стали юные футболисты из Опочки, обыгравшие сверстников из Острова со счетом 4:2.