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Участники велопробега в Великих Луках соберут из своих велобайков один большой велосипед

01.06.2018 16:38|ПсковКомментариев: 0

2 июня, в субботу, в Великих Луках состоится городской велопарад. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, сбор участников начнется в 9.30 возле ТЦ «Апельсин».

По поручению главы администрации города Великие Луки Игоря Чевжика в целях обеспечения безопасности детей на территории города детям - участникам велопробега будут раздаваться светоотражающие стикеры. Старт велопробега назначен на 11.00. Велосипедисты финишируют на площади Ленина, где состоится флешмоб. По задумке организаторов, участники соберут из своих велобайков один большой велосипед.
Обращаем внимание автолюбителей, что в период проведения велопробега движение на улицах города может быть затруднено.

С маршрутом велопробега можно ознакомиться здесь>>

Источник: Псковская Лента Новостей
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