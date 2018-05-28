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Спорт

Псковский бегун быстрее всех преодолел 10 км на состязании в Резекне

02.06.2018 09:16|ПсковКомментариев: 0

Руководитель КЛБ «Скобарь» Анатолий Казаков принимает участие в соревнованиях по бегу в Латвии, объединенных в серию Bigbank Skrien Latvija. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, успешным было его выступление на 10-ти километровой дистанции в Резекне. Анатолий стал победителем в своей возрастной категории и 15-м в абсолютном зачете. 

Добавим, соревнования проходят в восьми городах Латвии. Следующие состоятся 16-17 июня в Вентспилсе (Парк приключений, марафон); 14 июля в Елгаве (ночной полумарафон); 11 августа в Кулдиге (полумарафон); 16 сентября в Валмиере (марафон); 13 октября в Сигулде (полумарафон).

Кроме основных дистанций полумарафона и марафона есть также забеги на 10 и 5 км, забеги для детей и людей с ограниченными возможностями.

За каждый старт участник получает рейтинговые очки, которые потом суммируются. В зачет идут 5 лучших результатов серии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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