Спорт

Псковский бегун быстрее всех преодолел 10 км на состязании в Резекне

Руководитель КЛБ «Скобарь» Анатолий Казаков принимает участие в соревнованиях по бегу в Латвии, объединенных в серию Bigbank Skrien Latvija. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, успешным было его выступление на 10-ти километровой дистанции в Резекне. Анатолий стал победителем в своей возрастной категории и 15-м в абсолютном зачете.

Добавим, соревнования проходят в восьми городах Латвии. Следующие состоятся 16-17 июня в Вентспилсе (Парк приключений, марафон); 14 июля в Елгаве (ночной полумарафон); 11 августа в Кулдиге (полумарафон); 16 сентября в Валмиере (марафон); 13 октября в Сигулде (полумарафон).

Кроме основных дистанций полумарафона и марафона есть также забеги на 10 и 5 км, забеги для детей и людей с ограниченными возможностями.

За каждый старт участник получает рейтинговые очки, которые потом суммируются. В зачет идут 5 лучших результатов серии.