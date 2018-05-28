Спорт

Псковские гребцы выступили на первенстве России в Москве

Псковские гребцы - спортсмены Центра спортивной подготовки Артем Салкин и Иван Жданов приняли участие в первенстве России до 19 лет, проходившем в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

«Несмотря на небольшое представительство нашей школы, двое спортсменов байдарочников 16 лет в общем зачете байдарок одиночек показали 35 и 37 результат», - прокомментировал их результаты тренер Михаил Самарин.

Он отметил, что если говорить о результатах по возрасту, то Артем Салкин и Иван Жданов показали пятое и шестое время по России.

Непосредственно первенство до 16 лет пройдет в августе в Саратове.

Всего в московском соревновании принимало участие свыше 500 атлетов.