Спорт

С 6 июня Ледовый дворец в Пскове будет закрыт на техническое обслуживание

С 6 июня по 15 июля Ледовый дворец в Пскове будет закрыт на техническое обслуживание, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Будет проводиться техническое обслуживание холодильной установки, системы водоподготовки, вентиляционного оборудования. Также будет производиться покраска технологической плиты хоккейной площадки, нанесение новой разметки и заливка льда к новому сезону, косметический ремонт помещений, сантехнические работы в душевых кабинах тренажерного зала.

Владельцев абонементов просят использовать их до 6 июня. Тренажерный зал открывается с 5 июля.