Спорт

10 команд будут «загружать себя футболом» в Великих Луках 5 и 6 июня

В городе Великие Луки 5 и 6 июня на стадионе «Экспресс» под общим руководством Детской футбольной лиги пройдет Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом» среди детских команд 2008 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе стадиона.

В турнире примут участие 10 команд. Это – «Стрела-1» и «Стрела-2» из Пскова, объединённая команда «Олимп» из Пустошки и Себежа, «ДЮСШ» из Нелидово, «Печерск» из Смоленской области.

Честь Великих Лук на этом турнире будут защищать пять коллективов – «Луки-Энергия» под руководством Егора Жукова, «Экспресс» с Сергеем Грабаздиным, «Смена» Константина Смирнова, «Метеор» и «Вымпел» под руководством Константина Голунова.

Участники на первом этапе проведут игры в своих группах. В составе группы «А» выступят «Стрела-1» (Псков), «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Метеор» (Великие Луки), «Олимп» (Пустошка-Себеж) и «ДЮСШ» (Нелидово). В составе группы «В» – «Стрела-2» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки), «Вымпел» (Великие Луки), «Печерск» (Смоленская область) и «Смена» (Великие Луки).

Игры пройдут на половине стандартного футбольного поля. Продолжительность матча составляет 40 минут – два тайма по 20 минут с 5-минутным перерывом. Состав команды: вратарь и 6 полевых игроков.

По окончанию группового этапа пройдут финальные игры по схеме «плей-офф».

Коллективы, занявшие последние места в группах, разыграют 9-е и 10-е места. Команда, занявшая в своей группе третье место, сыграет с четвёртой командой другой группы. Победители этих двух матчей разыграют между собой пятое и шестое места, проигравшие – седьмое и восьмое.

Команда, занявшая в своей группе первое место, сыграет со второй командой другой группы. Победители этих двух матчей разыграют между собой первое и второе места, проигравшие – третье и четвёртое.

В стыковых играх в случае ничейного результата в основное время матча для определения победителя пробивается серия пенальти из пяти ударов, далее – до первого промаха.

Победитель и призеры Всероссийского фестиваля награждаются кубками за 1-е, 2-е и 3-е место, команды-участницы – памятными сувенирами.

По результатам коллективного опроса тренеров команд-участниц и представителей судейского корпуса Главный судья соревнований определяет лучших футболистов по номинациям: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник» и «Лучший нападающий».