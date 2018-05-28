Спорт

ФК «Автофаворит» выиграл у «Сборной Карелии» - 1:0

Футбольный клуб «Автофаворит» в своем первом домашнем матче на первенство России обыграл команду из Петрозаводска. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, единственный мяч в ворота «Карелии» забил Ярослав Андреев. Встреча проходила в Пскове в рамках первенства России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад».

Отметим, что в турнире участвуют шесть команд, которые сыграют между собой в четыре круга. Псковский «Автофаворит» после трех проведенных игр, занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Следующая игра состоится в Пскове 11 июня, «Автофаворит» будет принимать новгородский «Электрон».