Спорт

Назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира‍ по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира — 2018. В него вошли 23 игрока.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).



Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).

По сообщениям СМИ, ранее в расширенный состав сборной попали еще 5 игроков, но затем они не смогли пройти в финальную заявку. Это Сослан Джанаев («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

Напомним, чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Наша сборная выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).