Спорт

Марафон «Играй в футбол - брось курить» провела кафедра физвоспитания колледжа ПсковГУ

Марафон «Играй в футбол - брось курить», приуроченный к Дню отказа от курения, организовала кафедра физвоспитания колледжа ПсковГУ. Идейным вдохновителем мероприятия стала преподаватель кафедры Жанна Борисова.

Как она сообщила Псковской Ленте Новостей, в марафоне приняли участие 14 команд, в том числе учащиеся колледжа ПсковГУ, Псковского кооперативного техникума , Псковского областного колледжа искусств, ДЮСШ «Стрела», команда доноров ПсковГУ, команда «Молодая гвардия», «Молодежный совет».

Футбольный марафон проводился в рамках спортивного фестиваля Российского Красного Креста, приуроченного к Всемирному дню без табака и чемпионату мира по футболу 2018. Команды отлично показали себя на всех этапах марафона. Призеры получили подарки Красного Креста в виде набора футбольных мячей.

Помимо футбольного марафона участники также имели возможность продемонстрировать свою силу на силомере и проявить интеллект и сообразительность на сборе картинки из пазлов «Брось курить». «Три часа свежего воздуха, адекватной физической нагрузки, отличного настроения, веселого общения- это настоящий праздник», - отметила Жанна Борисова.